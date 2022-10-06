«Это большая ошибка». Скандальное назначение судьи на матч «Спартака»

— Назначения Казарцева на «Спартак» — это большая ошибка департамента, — настаивает судейский эксперт «Чемпионата» Игорь Федотов. — Турбину дали путёвку на юг, отправив в Сочи, Левникова — на дерби. Обоих можно было поставить на «Спартак», но манагеры крутят за спиной Каманцева свои делишки. Матч «Спартака» превратится в шоу судьи. Там сейчас сидят и потеют, не знают, что делать. Тем более у «Крыльев» в прошлом туре украли гол «Краснодару», и скоро видео, где это видно, появится в соцсетях. Это скандал, и теперь «Крылья» будут ждать ответки от судей. Думаю, они победят «Спартак». Логики в назначении Казарцева никакой нет. Имидж судьи просто стёрли. Раньше старались продвигать Карасёва, а теперь им просто скучно. Не удивлюсь, если они группу создадут: Турбин на барабанах, Карасёв на гитаре, Безбородов будет петь, а я тогда станцую. Но если без шуток, то всё это ужасно. Каманцева обманывают. И это катастрофа.