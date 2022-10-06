Катар опубликовал список запретов во время проведения чемпионата мира - 2022

Власти Катара установили правила для болельщиков, которые прибудут в страну для посещения матчей чемпионата мира - 2022.

Фото: Naseem Zeitoon/Reuters Naseem Zeitoon/Reuters

Болельщикам будет запрещено употреблять алкогольные напитки, громко слушать музыку, фотографировать людей без их разрешения. Также под запрет попали ЛГБТ, ругательства, открытые части женского тела, неуважение к мечетям и свидания.

Эти правила начнут действовать 21 ноября.

Чемпионат мира состоится с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Мундиаль пройдет на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч пройдет на "Национальном стадионе".

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России лишилась возможности принять участие в турнире.

Подопечные Валерия Карпина заняли второе место в своей отборочной группе и должны были провести стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира, но были отстранены.

Напомним, что накануне Украина подала совместную заявку с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.