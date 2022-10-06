Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
1 час назад

​Месси: «Это будет мой последний чемпионат мира»

Евро-футбол.Руиещё 9

Лионель Месси сделал важное заявление о своём будущем. По словам нападающего «ПСЖ», чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в ноябре-декабре в Катаре, станет для него последним в карьере.

​Месси: «Это будет мой последний чемпионат мира»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Будет ли чемпионат мира в Катаре последним для меня? Да, конечно», - высказался звёздный футболист.

Также Лионель Месси ответил на вопрос о том, является ли сборная Аргентины одним из фаворитов чемпионата мира.

«Я так не думаю, потому что есть команды, которые стоят выше нас. Но мы будем бороться с любым соперником», - сказал Месси в интервью Star+.

Напомним, что Лионель Месси со сборной Аргентины завоевал только один трофей – Кубок Америки в прошлом году.

Футбол,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители