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57 минут назад

Власти Катара назвали фейком информацию о запретах для болельщиков на ЧМ

Газета.Ruиещё 1

Власти Катара опровергли появившуюся информацию о правилах для болельщиков, которые собираются посетить страну во время чемпионата мира по футболу - 2022.

Власти Катара назвали фейком информацию о запретах для болельщиков на ЧМ
Фото: FIFAFIFA

Ранее сообщалось, что болельщикам будет запрещено употреблять алкогольные напитки, громко слушать музыку, фотографировать людей без их разрешения. Также под запрет якобы попали ЛГБТ, ругательства, открытые части женского тела, неуважение к мечетям и свидания.

"Распространившаяся в интернете инфографика не имеет никакого отношения к действительности. Она содержит неправильную и даже фальшивую информацию. Настоятельно рекомендуем пользоваться только официальными источниками информации", — говорится в заявлении.

Чемпионат мира состоится с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Мундиаль пройдет на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч пройдет на "Национальном стадионе". Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России лишилась возможности принять участие в турнире. Подопечные Валерия Карпина заняли второе место в своей отборочной группе и должны были провести стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира, но были отстранены.

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