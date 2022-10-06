Умер тренер "Тоттенхэма" Вентроне

На 62-м году ушел из жизни тренер лондонского "Тоттенхэма" Джан Пьеро Вентроне. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба на своем официальном сайте.
По официальным данным, причиной смерти итальянского специалиста, который пополнил штаб Антонио Конте в прошлом году, стала лейкемия.
"Любезный за пределами поля, требовательный на тренировках - Джан Пьеро сумел быстро влюбить в себя как персонал клуба, так и футболистов. Нам всем будет его очень не хватать. В это невероятно грустное время наши мысли целиком и полностью с его семьей и друзьями", - гласит текст некролога, опубликованного "Тоттенхэмом".
В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) подопечные Антонио Конте после восьми туров занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков.
Ранее нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что чемпионат мира — 2022 в Катаре станет для него последним.