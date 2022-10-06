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1 час назад

В возрасте 61 года умер тренер "Тоттенхэма" Вентроне

Газета.Ru

На 62-м году ушел из жизни тренер лондонского "Тоттенхэма" Джан Пьеро Вентроне. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба на своем официальном сайте.

Умер тренер "Тоттенхэма" Вентроне
Фото: gianpieroventrone/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)gianpieroventrone/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

По официальным данным, причиной смерти итальянского специалиста, который пополнил штаб Антонио Конте в прошлом году, стала лейкемия.

"Любезный за пределами поля, требовательный на тренировках - Джан Пьеро сумел быстро влюбить в себя как персонал клуба, так и футболистов. Нам всем будет его очень не хватать. В это невероятно грустное время наши мысли целиком и полностью с его семьей и друзьями", - гласит текст некролога, опубликованного "Тоттенхэмом".

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) подопечные Антонио Конте после восьми туров занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков.

Ранее нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что чемпионат мира — 2022 в Катаре станет для него последним.

Футбол,Лионель Месси,
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