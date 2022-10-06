Команда Черчесова потерпела первое поражение в Лиге Европы

Венгерский «Ференцварош» на выезде потерпел поражение от сербской «Црвены Звезды» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в Белграде и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. На 27-й минуте пенальти реализовал полузащитник сербов Каку Гелор Канга. На 35-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Стефан Митрович. На 50-й минуте забил гол хавбек Александар Катаи. На 60-й минуте дубль оформил Канга. На 71-й минуте отставание венгерской команды, которую тренирует россиянин Станислав Черчесов, сократил полузащитник Кристоффер Сакариассен.

Таким образом, после трех матчей «Ференцварош» продолжает лидировать в группе H, набрав шесть очков. «Црвена Звезда» располагается на последнем месте, имея в активе три очка.