Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
53 минуты назад

Команда Черчесова потерпела первое поражение в Лиге Европы

Lenta.ruиещё 4

Венгерский «Ференцварош» на выезде потерпел поражение от сербской «Црвены Звезды» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команда Черчесова потерпела первое поражение в Лиге Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча прошла в Белграде и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. На 27-й минуте пенальти реализовал полузащитник сербов Каку Гелор Канга. На 35-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Стефан Митрович. На 50-й минуте забил гол хавбек Александар Катаи. На 60-й минуте дубль оформил Канга. На 71-й минуте отставание венгерской команды, которую тренирует россиянин Станислав Черчесов, сократил полузащитник Кристоффер Сакариассен.

Таким образом, после трех матчей «Ференцварош» продолжает лидировать в группе H, набрав шесть очков. «Црвена Звезда» располагается на последнем месте, имея в активе три очка.

В следующем туре «Ференцварош» вновь сыграет с сербской командой, но дома. Встреча пройдет 13 октября и начнется в 20:00 по московскому времени.

Футбол,Стефан Митрович,Станислав Черчесов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители