Мостовой объяснил неудачное выступление Дзюбы в "Адане"

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал неудачные результаты российского нападающего Артема Дзюбы в турецком клубе "Адана Демирспор". Его слова передает Betonmobile.
"Не согласен с тем, что Дзюба уже утратил свой прежний уровень. Возраст у него еще нормальный, а когда он в "Зените" выходил играть, то был одним из лучших. Просто он столкнулся с совсем другим уровнем футбола. Если он в следующем году вернется в Россию, то сможет играть во многих командах", — добавил Мостовой.
В активе 34-летнего Дзюбы остаются три проведенных матча за турецкий клуб и один забитый мяч. После восьми туров клуб российского форварда набрал 17 очков и вместе с "Башакшехиром", "Коньяспором" и "Галатасараем" делит первые четыре строчки турнирной таблицы. До перехода в Турцию Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского "Зенита", вместе с которым несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны.
Ранее футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о текущей форме Дзюбы.