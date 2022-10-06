Мостовой объяснил неудачное выступление Дзюбы в "Адане"

"Не согласен с тем, что Дзюба уже утратил свой прежний уровень. Возраст у него еще нормальный, а когда он в "Зените" выходил играть, то был одним из лучших. Просто он столкнулся с совсем другим уровнем футбола. Если он в следующем году вернется в Россию, то сможет играть во многих командах", — добавил Мостовой.