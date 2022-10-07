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2 часа назад

Российский бизнесмен продаст клуб АПЛ

Спорт день за днемиещё 4

Бизнесмен Максим Демин в ближайшее время завершит сделку по продаже «Борнмута» американскому миллиардеру Биллу Фоули, сообщает британское издание The Telegraph. Сумма сделки составит 120 миллионов фунтов.

Российский бизнесмен продаст клуб АПЛ
Фото: sportsdaily.rusportsdaily.ru

Демин стал совладельцем «Борнмута» в 2011 году совместно с Эдди Митчеллом, тогда клуб выступал в третьем дивизионе Англии.

Будущий владелец «Борнмута» Бен Фоули также владеет клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс»

В сезоне 2019/20 «Борнмут» вылетел из АПЛ, однако спустя два сезона вернулся в английскую элиту. В текущем чемпионате клуб занимает 13-е место с 9 очками после 8 матчей.

В 2022 года Роман Абрамович покинул пост владельца «Челси». В конце мая команду приобрел американский консорциум во главе с Тодом Боули за 4,25 миллиарда доллара, более половины из которых планировалось отправить на благотворительность.

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