Месси рассказал о планах после завершения карьеры

"Я не планирую становиться тренером. Но Зидан в свое время говорил то же самое, а затем стал тренером, который выиграл Лигу чемпионов три раза. Мне бы хотелось стать спортивным директором клуба, чтобы я мог собрать команду, работать вместе с тренерами. Но пока я сам не уверен, чего хочу", — сказал Месси.