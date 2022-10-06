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47 минут назад

Месси выразил желание стать спортивным директором клуба после завершения карьеры

Газета.Ruиещё 1

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своих планах после завершения карьеры игрока. Его слова передает BarcaJuniverse.

Месси рассказал о планах после завершения карьеры
Фото: ReutersReuters

"Я не планирую становиться тренером. Но Зидан в свое время говорил то же самое, а затем стал тренером, который выиграл Лигу чемпионов три раза. Мне бы хотелось стать спортивным директором клуба, чтобы я мог собрать команду, работать вместе с тренерами. Но пока я сам не уверен, чего хочу", — сказал Месси.

Месси является воспитанником "Барселоны". Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с каталонским клубом он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча". Аргентинский футболист перебрался в "ПСЖ" в августе прошлого года. В текущем сезоне Месси принял участие во всех девяти матчах команды в чемпионате Франции, забил пять мячей и отдал семь голевых передач.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Месси оценивается в €50 млн. Ранее Лионель Месси заявил, что сборная Аргентины не является фаворитом предстоящего чемпионата мира который пройдет в Катаре.

Футбол,Лионель Месси,
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