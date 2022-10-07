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3 часа назад

Терюшков заявил, что клубы из Крыма будут играть в чемпионате России со следующего сезона

Газета.Ru

Депутат Государственной думы Российской Федерации Роман Терюшков заявил, что крымские футбольные клубы должны со следующего сезона быть включены в чемпионат России.

Депутат рассказал, когда клубы из Крыма начнут участвовать в чемпионате России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Насколько я знаю, сейчас ситуация с включением крымских клубов сдвинулась с мертвой точки, создана рабочая группа. И я уверен, что со следующего года крымские и севастопольские клубы примут участие в нашем чемпионате — в Первой или Второй лиге. Я бы добавил их в Первую лигу с мораторием на вылет, расширил бы турнир до 22 команд", - цитирует Терюшкова "РБ Спорт".

Сейчас крымские и севастопольские команды выступают в чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Вопрос о включении в систему чемпионата России также поднимался в Абхазии. Представители одного из местных клубов были намерены выступить в следующем сезоне во Второй лиге. Напомним, ранее сообщалось о создании Лиги Содружества, в которой примут участие команды из Крыма, ДНР, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии и ряда освобожденных областей Украины.

Ранее бывший футболист сборной России Сергей Юран заявил, что Российскому футбольному союзу (РФС) придется предпринять большие усилия, чтобы включить крымские клубы в чемпионат России и при этом избежать санкций со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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