Депутат рассказал, когда клубы из Крыма начнут участвовать в чемпионате России

"Насколько я знаю, сейчас ситуация с включением крымских клубов сдвинулась с мертвой точки, создана рабочая группа. И я уверен, что со следующего года крымские и севастопольские клубы примут участие в нашем чемпионате — в Первой или Второй лиге. Я бы добавил их в Первую лигу с мораторием на вылет, расширил бы турнир до 22 команд", - цитирует Терюшкова "РБ Спорт".