Адвокат Мамаева ответил на слухи о побеге футболиста в Турцию из-за мобилизации

"Это фейк, а фейки я комментировать не хочу. Насколько знаю, скоро состоится очередное заседание суда по разделу имущества, и, видимо, таким образом та сторона хочет в очередной раз привлечь внимание и как то повлиять на процесс. Мы с ним постоянно на контакте, никто ни от кого не скрывается. Поэтому подобные заявления являются полной глупостью", - сообщил адвокат "Матч ТВ".