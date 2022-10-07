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2 часа назад

Адвокат рассказал, сбежал ли Мамаев в Турцию из-за мобилизации

Газета.Ru

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов опроверг информацию о том, что его клиент скрывается в Турции от мобилизации. Ранее об отъезде Мамаева за границу сообщила бывшая жена игрока Алана.

Адвокат Мамаева ответил на слухи о побеге футболиста в Турцию из-за мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это фейк, а фейки я комментировать не хочу. Насколько знаю, скоро состоится очередное заседание суда по разделу имущества, и, видимо, таким образом та сторона хочет в очередной раз привлечь внимание и как то повлиять на процесс. Мы с ним постоянно на контакте, никто ни от кого не скрывается. Поэтому подобные заявления являются полной глупостью", - сообщил адвокат "Матч ТВ".

Ранее Алана Мамаева, экс-супруга бывшего футболиста сборной России Павла Мамаева, рассказала о своих месячных тратах.

"От 600 (тысяч рублей. — "Газета.Ru")", — ответила в социальных сетях девушка на вопрос, какая сумма ей необходима в месяц для жизни с двумя детьми.

В ответ на вопрос другого пользователя Мамева заявила, что в сентябре превысила привычную сумму расходов из-за дополнительных трат, приложив скрин из мобильного приложения с цифрой почти 850 тыс. рублей: "В этом месяце прибавились налоги и замена окон".

Павел и Алана Мамаевы развелись в апреле 2021 года после восьми лет брака. В январе этого года футболист женился во второй раз. Его избранницей стала блогер Надежда Санько. В июне у пары родился сын Тимофей.

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