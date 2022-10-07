Стало известно место проживания Кокорина

Директор по маркетингу кипрского «Ариса» Алексей Дозорцев рассказал о месте проживания российского форварда Александра Кокорина.
По словам Дозорцева, сейчас Кокорин переехал в отдельный дом.
— Нашли недалеко от моря. Район тихий и спокойный — то, что и просил найти Саша. После игры с «Акритасом» Саша вывел на поле сына — семья рядом, это тоже помогает, — сказал Дозорцев Sport24.
Права на 31 летнего нападающего Кокорина принадлежат итальянской «Фиорентине». Арендное соглашение с «Арисом» действует до 30 июня 2023 года.
В нынешнем сезоне в четырех матчах за новую команду Кокорин забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Текущая стоимость футболиста составляет 800 тысяч евро, по данным Transfermarkt.