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3 часа назад

В «Арисе» рассказали, что Кокорин проживает в доме недалеко от моря

Матч ТВ

Директор по маркетингу кипрского «Ариса» Алексей Дозорцев рассказал о месте проживания российского форварда Александра Кокорина.

Стало известно место проживания Кокорина
Фото:  ФК «Арис» Лимасол ФК «Арис» Лимасол

По словам Дозорцева, сейчас Кокорин переехал в отдельный дом.

— Нашли недалеко от моря. Район тихий и спокойный — то, что и просил найти Саша. После игры с «Акритасом» Саша вывел на поле сына — семья рядом, это тоже помогает, — сказал Дозорцев Sport24.

Права на 31 летнего нападающего Кокорина принадлежат итальянской «Фиорентине». Арендное соглашение с «Арисом» действует до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне в четырех матчах за новую команду Кокорин забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Текущая стоимость футболиста составляет 800 тысяч евро, по данным Transfermarkt.

Футбол,Алексей Дозорцев,Александр Кокорин,
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