Чухлов рассказал, какие игроки тащат «Зенит»

«Станет ли матч легкой прогулкой для «Зенита»? Этот вопрос нужно задать бразильцам, захотят ли они поиграть в футбол или будут валять дурака. Сейчас команду тащат Вендел и Малком», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».