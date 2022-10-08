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1 час назад

Стали известны стартовые составы "Факела" и "Зенита" на матч РПЛ

Газета.Ruиещё 7

Стали известны стартовые составы воронежского "Факела" и петербургского "Зенита" на матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Стали известны стартовые составы "Факела" и "Зенита" на матч РПЛ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Факел": Свинов, Суслов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Шляков, Мендель, Квеквескири, Аппаев, Гонгадзе.

"Зенит": Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Барриос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

Игра "Факел" - "Зенит" пройдет сегодня, 8 октября, на центральном стадионе Профсоюзов в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Перед этой игрой подопечные Сергея Семака занимают первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 29 очков из 33 возможных.

Воронежский коллектив по истечении 11 туров набрал девять очков и на данный момент располагается на 13-й позиции в таблице, что дает право по окончании сезона принять участие в стыковых матчах за право остаться в элитном дивизионе российского футбола.

Футбол,Дуглас Сантос,Сергей Семак,Зенит,
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