Стали известны стартовые составы "Факела" и "Зенита" на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы воронежского "Факела" и петербургского "Зенита" на матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Факел": Свинов, Суслов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Шляков, Мендель, Квеквескири, Аппаев, Гонгадзе.
"Зенит": Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Барриос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.
Игра "Факел" - "Зенит" пройдет сегодня, 8 октября, на центральном стадионе Профсоюзов в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
Перед этой игрой подопечные Сергея Семака занимают первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 29 очков из 33 возможных.
Воронежский коллектив по истечении 11 туров набрал девять очков и на данный момент располагается на 13-й позиции в таблице, что дает право по окончании сезона принять участие в стыковых матчах за право остаться в элитном дивизионе российского футбола.