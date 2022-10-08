Стали известны стартовые составы "Факела" и "Зенита" на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы воронежского "Факела" и петербургского "Зенита" на матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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"Факел": Свинов, Суслов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Шляков, Мендель, Квеквескири, Аппаев, Гонгадзе.

Игра "Факел" - "Зенит" пройдет сегодня, 8 октября, на центральном стадионе Профсоюзов в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Перед этой игрой подопечные Сергея Семака занимают первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 29 очков из 33 возможных.