Украина узнала соперников в отборе на Евро-2024

9 октября в немецком Франкфурте состоялась жеребьевка отборочного этапа Евро-2024.

Фото: ТАСС ТАСС

Сборная Украины попала в одну группу к финалистам прошлого чемпионата Европы, сыгранного в 2021 году: тогда Италия оказалась сильнее Англии. Вместе с ними в группу также попали Северная Македония и Мальта.

Сборная России не была допущена до жеребьевки в связи с ситуацией на Украине.

В одной группе B жребий свел действующего чемпиона мира, Францию, со сборной Нидерландов. Компанию им составят Ирландия, Греция и Гибралтар.

Сборная Белоруссии была допущена до жеребьевки, и по ее итогам сыграет в квалификации Евро со Швейцарией, Израилем, Румынией, Косово и Андоррой.

Сборная Германии, как страна-хозяйка турнира, была освобождена от квалификации.

Результаты жеребьевки отборочного этапа Евро-2024:

Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр

Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар

Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта

Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия

Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдавия

Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония

Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва

Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино

Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Белоруссия, Андорра

Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн

Первые отборочные матчи пройдут 23-25 марта 2023 года. Заключительный тур состоится 19-21 ноября. 21 и 26 марта 2024 года пройдут матчи плей-офф за право получить дополнительную путевку в финальную стадию.