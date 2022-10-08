"Челси" разгромил "Вулверхэмптон" в матче АПЛ

В матче 10-го тура чемпионата Англии "Челси" на своем поле разгромил "Вулверхэмптон" со счетом 3:0.

"Челси", набрав 16 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Вулверхэмптон" с 6 очками остался в зоне вылета на 18-й позиции.