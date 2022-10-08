«Сочи» разгромил дома «Локомотив»

«Сочи» одержал победу над московским «Локомотивом» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 4:0. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт».

Фото: ФК СОЧИ ФК СОЧИ

Счёт в игре на 33-й минуте открыл эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа, нанёсший красивый дальний удар по воротам Даниила Худякова. Второй гол «Сочи» забил на 67-й минуте, отличился форвард Жоаозиньо с передачи Кирилла Ушатова. На 82-й минуте Жоаозиньо оформил дубль, дальним ударом отправив мяч точно в левый нижний угол ворот «Локо». Заключительный гол на последней минуте матча забил Владислав Сарвели.