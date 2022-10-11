Иньеста о возвращении Месси в "Барселону": это сложно

Легенда каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста оценил вероятность возвращения Лионеля Месси в клуб, передает Marca. "Я вижу, как это сложно. Но в футболе никогда не знаешь наверняка", - сказал Иньеста.

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Месси проводит второй сезон во французском "ПСЖ", "Барселону" он покинул в 2021 году. В текущем сезоне Месси принял участие во всех девяти матчах команды в чемпионате Франции, забил пять мячей и отдал семь голевых передач.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Месси оценивается в €50 млн. Аргентинец является воспитанником "Барселоны". Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с каталонским клубом он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча".