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1 час назад

«Лион» объявил о назначении Лорана Блана на пост главного тренера команды

Матч ТВиещё 2

Новым главным тренером «Лиона» стал Лоран Блан, сообщается на сайте французского футбольного клуба.

«Лион» объявил о назначении Блана главным тренером
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Соглашение с 56 летним Бланом рассчитано до 2024 года.

Французский специалист сменил в должности Петера Боса. «Лион» в стартовых 10 матчах чемпионата Франции набрал 14 очков и занимает девятое место в таблице.

В качестве тренера Блан работал во Франции с «Бордо», с которым выигрывал чемпионат сезона 2008/09, а также с «ПСЖ», который привел к трем победам в чемпионате (2013/14, 2014/15, 2015/16).

В 2010 м он возглавил сборную Франции, с которой принял участие в чемпионате Европы 2012. Последним местом работы тренера стал катарский «Эль Райян», который он покинул в феврале этого года.

Футбол,Лоран Блан,
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