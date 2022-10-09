«Лион» объявил о назначении Блана главным тренером

Новым главным тренером «Лиона» стал Лоран Блан, сообщается на сайте французского футбольного клуба.
Соглашение с 56 летним Бланом рассчитано до 2024 года.
Французский специалист сменил в должности Петера Боса. «Лион» в стартовых 10 матчах чемпионата Франции набрал 14 очков и занимает девятое место в таблице.
В качестве тренера Блан работал во Франции с «Бордо», с которым выигрывал чемпионат сезона 2008/09, а также с «ПСЖ», который привел к трем победам в чемпионате (2013/14, 2014/15, 2015/16).
В 2010 м он возглавил сборную Франции, с которой принял участие в чемпионате Европы 2012. Последним местом работы тренера стал катарский «Эль Райян», который он покинул в феврале этого года.