«Лион» объявил о назначении Блана главным тренером

Новым главным тренером «Лиона» стал Лоран Блан, сообщается на сайте французского футбольного клуба.

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Соглашение с 56 летним Бланом рассчитано до 2024 года.

Французский специалист сменил в должности Петера Боса. «Лион» в стартовых 10 матчах чемпионата Франции набрал 14 очков и занимает девятое место в таблице.

В качестве тренера Блан работал во Франции с «Бордо», с которым выигрывал чемпионат сезона 2008/09, а также с «ПСЖ», который привел к трем победам в чемпионате (2013/14, 2014/15, 2015/16).