«Я гей»: Касильяс поразил неожиданным признанием

Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс выступил с заявлением о своей ориентации в социальных сетях.

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«Надеюсь, что вы проявите ко мне уважение. Я гей», — написал знаменитый футболист и добавил хэштег «счастливого воскресенья».

Этот пост набрал уже около 70 тыс. отметок «мне нравится» и 20 тыс. репостов с комментариями других пользователей. Люди подозревают, что аккаунт Касильяса в соцсетях взломали.