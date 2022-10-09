«Я гей»: Касильяс поразил неожиданным признанием

Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс выступил с заявлением о своей ориентации в социальных сетях.
«Надеюсь, что вы проявите ко мне уважение. Я гей», — написал знаменитый футболист и добавил хэштег «счастливого воскресенья».
Этот пост набрал уже около 70 тыс. отметок «мне нравится» и 20 тыс. репостов с комментариями других пользователей. Люди подозревают, что аккаунт Касильяса в соцсетях взломали.
Вратарь 12 лет был в отношениях с испанской телеведущий Сарой Карбонеро. У них родились двое сыновей. В 2021 году пара объявила о разводе.