Гол Кокорина не спас "Арис" от поражения в матче против АЕКа

"Арис" дома со счетом 1:2 уступил АЕКу в матче шестого тура чемпионата Кипра по футболу. Встреча прошла в воскресенье.

Фото: пресс-служба клуба "Арис" пресс-служба клуба "Арис"

В составе "Ариса" единственный гол забил российский нападающий Александр Кокорин (33-я минута). У АЕКа отличились Иван Тричковски (23) и Хосе Ромо (72).

Для Кокорина этот гол стал вторым в составе "Ариса". Дебютный гол российский нападающий забил 15 сентября в матче против "Кармиотиссы" (1:2). Также нападающий отдал голевую передачу за "Арис".