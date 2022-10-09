Гол Кокорина не спас "Арис" от поражения в матче против АЕКа

"Арис" дома со счетом 1:2 уступил АЕКу в матче шестого тура чемпионата Кипра по футболу. Встреча прошла в воскресенье.
В составе "Ариса" единственный гол забил российский нападающий Александр Кокорин (33-я минута). У АЕКа отличились Иван Тричковски (23) и Хосе Ромо (72).
Для Кокорина этот гол стал вторым в составе "Ариса". Дебютный гол российский нападающий забил 15 сентября в матче против "Кармиотиссы" (1:2). Также нападающий отдал голевую передачу за "Арис".
АЕК благодаря победе поднялся на четвертое место, команда набрала 10 очков. "Арис" - второй с 12 очками. В следующем туре "Арис" 17 октября в гостях сыграет с "Аполлоном". АЕК в этот же день примет "Никосию".