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1 час назад

Пуйоль извинился за шутку про нетрадиционные отношения с Касильясом

Чемпионат.comиещё 5

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль принёс свои извинения за шутку про нетрадиционные отношения, которую он написал под постом экс-вратаря мадридского «Реала» Икера Касильяса в «Твиттере».

Пуйоль извинился за шутку про отношения с Касильясом
Фото: ЧемпионатЧемпионат

«Я совершил ошибку. Извините за неуклюжую шутку, она была без злого намерения и совершенно неуместна. Я понимаю, что это могло задеть чьи-то чувства», — написал Пуйоль в «Твиттере». Напомним, от имени Касильяса было опубликовано сообщение следующего содержания: «Надеюсь, вы уважаете меня: я гей. Счастливого воскресенья».

Позднее запись была удалена, а Касильяс выступил с заявлением о том, что его аккаунт был взломан, и принёс свои извинения ЛГБТ-сообществу: «Аккаунт был взломан. К счастью, всё в порядке. Приношу извинения всем моим подписчикам. И, конечно же, приношу извинения ЛГБТ-сообществу».

Футбол,Карлес Пуйоль,Реал,
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