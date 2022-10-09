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56 минут назад

Нападающий "Краснодара" Олусегун забил "Ростову" на 9-й секунде. Он побил рекорд РПЛ и повторил рекорд ЧР

Rusfootballиещё 1

В эти минуты "Ростов" принимает "Краснодар" в заключительном матче 12-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). На 9-й секунде игры счет в матче открыл форвард "быков" Олакунле Олусегун.

Олусегун забил самый быстрый мяч в РПЛ
Фото: ФК "Краснодар"ФК "Краснодар"

Нигериец повторил рекорд чемпионата России. Ранее столько времени на забитый мяч тратил форвард "Шинника" Алексей Бычков в матче с "Ротором" в 1999 году.

Также Олусегун забил самый быстрый гол в истории РПЛ. Предыдущий рекорд - гол экс-нападающего "Спартака" Эменике в ворота "Алании" на 10-й секунде в матче 1-го тура сезона-2012/13.

В матче "Ростов" - "Краснодар" подошел к концу первый тайм. Со счетом 2:0 ведут "быки". В составе гостей на 31-й минуте отличился нападающий Джон Кордоба.

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