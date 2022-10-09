Олусегун забил самый быстрый мяч в РПЛ

В эти минуты "Ростов" принимает "Краснодар" в заключительном матче 12-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). На 9-й секунде игры счет в матче открыл форвард "быков" Олакунле Олусегун.

Фото: ФК "Краснодар" ФК "Краснодар"

Нигериец повторил рекорд чемпионата России. Ранее столько времени на забитый мяч тратил форвард "Шинника" Алексей Бычков в матче с "Ротором" в 1999 году.

Также Олусегун забил самый быстрый гол в истории РПЛ. Предыдущий рекорд - гол экс-нападающего "Спартака" Эменике в ворота "Алании" на 10-й секунде в матче 1-го тура сезона-2012/13.