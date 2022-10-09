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21 минуту назад

«Ростов» победил «Краснодар», проигрывая 0:2 по ходу матча

Чемпионат.com

Сегодня, 9 октября, на стадионе «Ростов Арена» проходил матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Играли «Ростов» и «Краснодар». Финальный свисток Виталия Мешкова зафиксировал волевую победу домашней команды со счётом 3:2.

«Ростов» победил «Краснодар», проигрывая 0:2 по ходу матча
Фото: ЧемпионатЧемпионат

На первых секундах Олусегун получил мяч, приблизился к штрафной и пробил под дальнюю штангу, открыв счёт в матче и забив один из самых быстрых голов в РПЛ. На 31-й минуте Сперцян воспользовался свободой по центру, дотащил мяч практически до линии штрафной и сделал пас Кордобе — и Джон нанёс прицельный удар в угол ворот. Дальше забивал лишь «Ростов». На 51-й Уткину дали пробить в касание из центра штрафной, мяч рикошет от ноги защитника упал на голову Сильянову, который с близкого расстояния не промахнулся. На 57-й Комличенко ворвался в штрафную «Краснодара», где получил по ногам от Кайо! Это не только пенальти, но и вторая жёлтая карточка для защитника «быков»! Полоз уверенно пробил с «точки» в правый от себя угол ворот! Сафонов не угадал направление удара! Это пятый реализованный пенальти Дмитрия в нынешнем сезоне. На 75-й минуте Миронов с острого угла пробил низом в касание, а Сафонов откровенно не выручил, пропустив мяч под руками.

«Ростов» набрал 25 очков и занимает в турнирной таблице второе место. «Краснодар» (21) — пятый.

Футбол,Виталий Мешков,
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