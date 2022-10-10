Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, прокомментировала победу донского клуба над «Краснодаром» (3:2) в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

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После первого тайма подопечные Карпина проигрывали со счетом 0:2, при этом первый пропущенный мяч был забит на первой же минуте. Олакунле Олусегун отличился за 8,9 секунды, позднее этот гол признали самым быстрым в чемпионате России.

«Успела ли посмотреть первый забитый мяч? Нет, я там в это время, скажем так, гнездилась, усаживалась поудобнее. Я поднимаю глаза и вижу эту атаку, вообще очень неожиданно. Мне кажется, у нас ребята там еще трусы поправляли.

Конечно, я счастлива. Такая волевая победа. Даже с какой то точки зрения неожиданная, потому что «Краснодар» — это тяжелая команда. У нас всегда с ними матчи очень непростые», — приводит слова Карпиной «Матч ТВ».

Таким образом, после 12 проведенных матчей «Ростов» располагается на второй строчке, имея в активе 25 очков. «Краснодар» занимает пятую позицию, набрав 21 балл.