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1 час назад

Роналду забил 700-й гол в клубной карьере

Lenta.ruиещё 9

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил 700-й гол в клубной карьере. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Роналду забил 700-й гол в клубной карьере
Фото: Lenta.ruLenta.ru

37-летний португалец отличился в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Эвертона». Он вышел на замену на 29-й минуте и поразил ворота соперников на 44-й минуте встречи.

Этот гол стал 144-м в карьере Роналду за МЮ во всех турнирах. Также на счету футболиста 450 забитых мячей за «Реал», 101 — за «Ювентус», пять — за «Спортинг».

На данный момент идет второй тайм матча. Счет встречи — 2:1 в пользу МЮ.

Летом неоднократно появлялись сообщения об уходе Роналду из «Юнайтед». Футболист высказывал недовольство трансферной политикой и результатами клуба, в том числе непопаданием в Лигу чемпионов. Однако 1 сентября с закрытием летнего трансферного окна стало известно, что португалец останется в МЮ.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Реал,
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