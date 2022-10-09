Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил 700-й гол в клубной карьере. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

37-летний португалец отличился в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Эвертона». Он вышел на замену на 29-й минуте и поразил ворота соперников на 44-й минуте встречи.

Этот гол стал 144-м в карьере Роналду за МЮ во всех турнирах. Также на счету футболиста 450 забитых мячей за «Реал», 101 — за «Ювентус», пять — за «Спортинг».

На данный момент идет второй тайм матча. Счет встречи — 2:1 в пользу МЮ.