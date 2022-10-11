Бразильский футболист "Зенита" Малком допустил выступление за сборную России

Бразильский атакующий полузащитник петербургского «Зенита» Малком высказался о возможном выступлении за сборную России.
Напомним, 18 сентября стало известно, что Малком и его одноклубник Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства.
«Может быть, это вопрос какого-то будущего, о котором я пока ничего не знаю. Сейчас моя главная задача — играть в футбол за «Зенит», приносить ему пользу, забивать голы, отдавать передачи», — цитирует бразильца «Матч ТВ».
Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, а Клаудиньо — с 2021-го. Оба игрока являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Ранее Малком объяснил желание получить российское гражданство.