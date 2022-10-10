"Ребята там еще трусы поправляли" - Карпина о новом рекорде РПЛ

Супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья рассказала «Матч ТВ», что первый забитый «Краснодаром» гол на 9 й секунде встречи чемпионата России стал для неё большой неожиданностью.
«Ростов» принимал «Краснодар» в матче 12 го тура МИР Российской премьер лиги в воскресенье. Нигерийский нападающий гостей Олакунле Олусегун забил самый быстрый гол в истории РПЛ — он открыл счет через 8,9 секунды после стартового свистка. После первого тайма ростовчане уступали 0:2, но в итоге смогли победить — 3:2.
— Первый забитый мяч успели увидеть?
— Нет, я там в это время, скажем так, гнездилась, усаживалась поудобнее. Я поднимаю глаза и вижу эту атаку, вообще очень неожиданно. Мне кажется, у нас ребята там ещё трусы поправляли.
— Как вам игра? Вы сидите в середине и очень внимательно следите.
— Конечно, я счастлива. Такая волевая победа. Даже с какой то точки зрения неожиданная, потому что «Краснодар» — это тяжёлая команда. У нас всегда с ними матчи очень непростые. Такая группа поддержки к ним приехала, это непривычно, потому что с тех пор, как закрыли аэропорт, болельщики других команд особо не приезжают. А тут они и с барабаном, и кричат. Было такое ощущение, что мы в Краснодаре находимся, а не в Ростове. Потом наши подключились, и мы тоже кричали, горло сорвали.
— Игра сильно изменилась после перерыва. Все обсуждали, что Карпин сказал в раздевалке. Вы можете представить себе, что там творилось?
— Я не представлю. Единственное, что я знаю, — это то, что он особо не жестит никак. Понятно, что ребята и так переживают. Я сама педагог и знаю, что одним словом можно испортить всё. Надеюсь, наоборот, он их подбадривает. Я так себе это представляю. К тому же, замена, наверное, сработала, — сказала Карпина в программе «Все на Матч!».
«Ростов» в последний раз побеждал «Краснодар» в РПЛ в апреле 2014 года. После 12 туров в текущем сезоне команда Карпина с 25 очками занимает второе место, «быки» (21) идут пятыми.