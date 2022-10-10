"Ребята там еще трусы поправляли" - Карпина о новом рекорде РПЛ

— Конечно, я счастлива. Такая волевая победа. Даже с какой то точки зрения неожиданная, потому что «Краснодар» — это тяжёлая команда. У нас всегда с ними матчи очень непростые. Такая группа поддержки к ним приехала, это непривычно, потому что с тех пор, как закрыли аэропорт, болельщики других команд особо не приезжают. А тут они и с барабаном, и кричат. Было такое ощущение, что мы в Краснодаре находимся, а не в Ростове. Потом наши подключились, и мы тоже кричали, горло сорвали.