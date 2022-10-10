​В Боснии и Герцеговине примут решение по матчу с Россией позже

В понедельник, 10 октября, должно было состояться заседание исполнительного комитета Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины. По его итогам ожидалось объявление решения по товарищескому матчу против России. Впрочем, заседание было перенесено на 31 октября. Об этом рассказывает боснийский «Дневник».

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Ранее на ноябрь был анонсирован товарищеский матч сборных России и Боснии и Герцеговины. Тем не менее, некоторые футболисты боснийской команды и местные футбольные функционеры выступили против игры против россиян. Состоится ли этот матч, до сих пор непонятно.