Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
1 час назад

​В Боснии и Герцеговине примут решение по матчу с Россией позже

Евро-футбол.Руиещё 3

В понедельник, 10 октября, должно было состояться заседание исполнительного комитета Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины. По его итогам ожидалось объявление решения по товарищескому матчу против России. Впрочем, заседание было перенесено на 31 октября. Об этом рассказывает боснийский «Дневник».

​В Боснии и Герцеговине примут решение по матчу с Россией позже
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Ранее на ноябрь был анонсирован товарищеский матч сборных России и Боснии и Герцеговины. Тем не менее, некоторые футболисты боснийской команды и местные футбольные функционеры выступили против игры против россиян. Состоится ли этот матч, до сих пор непонятно.

Как известно, сборная России в ближайшее время из-за санкций будет проводить лишь товарищеские матчи.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители