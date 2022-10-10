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1 час назад

Месси пропустит матч Лиги чемпионов с «Бенфикой» — СМИ

Матч ТВ

Нападающий «Пари Сен Жермен» Лионель Месси не примет участия в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против португальской «Бенфики», сообщает Le Parisien.

Месси пропустит матч Лиги чемпионов
Фото: МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

Как отмечает издание, аргентинец в понедельник не тренировался в общей группе и не войдет в число футболистов, которые будут готовиться к игре.

«ПСЖ» лидирует в группе H с 7 очками после трех игр, по дополнительным показателям опережая «Бенфику». Третье место занимает итальянский «Ювентус» (3 очка), «Маккаби» из Хайфы (0) располагается на последней строчке. Матч «ПСЖ» — «Бенфика» пройдет во вторник, начало игры — в 22:00 мск.

В текущем сезоне 35 летний Месси провел 13 матчей, забил восемь голов и сделал восемь результативных передач.Источник:Le Parisien

Футбол,Лионель Месси,
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