Друг Кокорина рассказал об изменениях в поведении футболиста после тюрьмы

Полузащитник владикавказской "Алании" Алан Чочиев рассказал, как изменился его друг, нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин после выхода на свободу.
"К ним с первого дня все хорошо относились. И в СИЗО, и в Алексеевке. Единственное: когда в день его освобождения мы созвонились, он сказал, что больше всего сейчас хочет принять горячую ванну. Чувствовал себя грязным. Он говорил, что в тюрьмах сидят не такие плохие люди, как все думают. В плане души и сердца люди там светлее некоторых. Просто однажды в жизни они оступились. После тюрьмы Кокорин стал слишком спокойным. Эмоции как будто пропали. Если раньше он через каждое предложение мог шутки вкидывать, то после тюрьмы он стал хладнокровнее. И умнее. За время в тюрьме он многое переосмыслил. Если бы не тюрьма, Саша, думаю, до сих пор бы играл в "Зените", - рассказал Чочиев в интервью Sport24.
8 октября 2018 года в кафе "Кофемания" в Москве футболисты с группой поддержки напали и избили экс-директора департамента автомобильной промышленности Минпромторга России Дениса Пака и гендиректора ФГУП автомобильного института "НАМИ" Сергея Гайсина. В мае 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла Кокорина к полутора годам общего режима каждого.
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев получил наказание в виде заключения под стражу на 1 год и 5 месяцев. На столько же был осужден игрок любительской лиги Александр Протасовицкий, также участвовавший в потасовке. 6 сентября 2019 года Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении. 17 сентября они вышли на свободу. Ранее Светлана Кокорина, мама нападающего команды "Арис" из Лимасола Александра Кокорина, поделилась мыслями о карьере своего сына.