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1 час назад

Журнал FourFourTwo назвал Месси лучшим футболистом в истории, Роналду — третий

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Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси является лучшим футболистом в истории по версии издания FourFourTwo.Второе место в рейтинге занимает бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона, тройку замкнул форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Месси опять обогнал Роналду
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Также в первую пятерку входят Пеле («Сантос», Бразилия) и Зинедин Зидан («Ювентус», «Реал», Франция).

Бывший вратарь сборной СССР Лев Яшин занял в списке 31 е место, а бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Блохин стал 52 м.

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