Месси опять обогнал Роналду

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси является лучшим футболистом в истории по версии издания FourFourTwo.Второе место в рейтинге занимает бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона, тройку замкнул форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Также в первую пятерку входят Пеле («Сантос», Бразилия) и Зинедин Зидан («Ювентус», «Реал», Франция).
Бывший вратарь сборной СССР Лев Яшин занял в списке 31 е место, а бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Блохин стал 52 м.