Месси опять обогнал Роналду

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси является лучшим футболистом в истории по версии издания FourFourTwo.Второе место в рейтинге занимает бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона, тройку замкнул форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

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Также в первую пятерку входят Пеле («Сантос», Бразилия) и Зинедин Зидан («Ювентус», «Реал», Франция).