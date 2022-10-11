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1 час назад

«Кокорин после тюрьмы стал слишком спокойным» — Чочиев

Матч ТВиещё 1

Друг Александра Кокорина Алан Чочиев рассказал о поведенческих изменениях футболиста после тюрьмы.

«После тюрьмы стал слишком спокойным» — друг Александра Кокорина
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Кокорин и Мамаев 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы, в ходе которых пострадало несколько человек. В мае Пресненский суд Москвы отправил футболистов в колонию — Мамаев получил срок один год и пять месяцев лишения свободы, а Кокорин — один год и шесть месяцев.

— Кокорин рассказывал какие нибудь трешовые истории из колонии?

— Треша не было. К ним с первого дня все хорошо относились. И в СИЗО, и в Алексеевке. Единственное: когда в день его освобождения мы созвонились, он сказал, что больше всего сейчас хочет принять горячую ванну. Чувствовал себя грязным. Тогда же, кстати, он созванивался с некоторыми ребятами, с которыми сидел. Он говорил, что в тюрьмах сидят не такие плохие люди, как все думают. В плане души и сердца люди там светлее некоторых. Просто однажды в жизни они оступились.

— Как Кокорин изменился после тюрьмы?

— Он стал слишком спокойным. Эмоции как будто пропали. Если раньше он через каждое предложение мог шутки вкидывать, то после тюрьмы он стал хладнокровнее. И умнее. За время в тюрьме он многое переосмыслил. Если бы не тюрьма, Саша, думаю, до сих пор бы играл в «Зените», — приводит слова Чочиева Sport24.

Алан Чочиев,Александр Кокорин,Зенит,
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