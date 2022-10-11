Зозуля рассказал из-за чего не сложилась его карьера

Украинский футболист Роман Зозуля рассказал, почему его карьера не сложилась так, как он этого хотел.

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32-летний нападающий объяснил, что профессиональные неудачи связаны с его гражданской позицией.

«Но я не жалею. Если бы можно было вернуть время назад, я поступил бы так же», — сказал он на YouTube-канале «5 канал».

Игрок отметил, что некоторые клубы Европы интересовались им, но отказывались его приглашать из-за репутационных рисков.

Зозуля перебрался в испанский «Райо Вальекано» в 2017 году, но из-за конфликта с болельщиками был вынужден покинуть клуб, не проведя ни одного матча. Фанаты уличили украинца в нацизме после того, как изучили публикации игрока в соцсетях. Среди фотографий, вызвавших недовольство у испанских болельщиков, был снимок Зозули рядом с портретом лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Форвард также известен по выступлениям за украинские «Днепр» и «Динамо», испанские «Альбасете» и «Бетис». Зозуля провел 33 матча в футболке сборной Украины, в которых забил четыре мяча.