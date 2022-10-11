Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
47 минут назад

Украинский футболист Зозуля рассказал, что его карьера не сложилась из-за гражданской позиции

Газета.Ruиещё 1

Украинский футболист Роман Зозуля рассказал, почему его карьера не сложилась так, как он этого хотел.

Зозуля рассказал из-за чего не сложилась его карьера
Фото: Газета.RuГазета.Ru

32-летний нападающий объяснил, что профессиональные неудачи связаны с его гражданской позицией.

«Но я не жалею. Если бы можно было вернуть время назад, я поступил бы так же», — сказал он на YouTube-канале «5 канал».

Игрок отметил, что некоторые клубы Европы интересовались им, но отказывались его приглашать из-за репутационных рисков.

Зозуля перебрался в испанский «Райо Вальекано» в 2017 году, но из-за конфликта с болельщиками был вынужден покинуть клуб, не проведя ни одного матча. Фанаты уличили украинца в нацизме после того, как изучили публикации игрока в соцсетях. Среди фотографий, вызвавших недовольство у испанских болельщиков, был снимок Зозули рядом с портретом лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Форвард также известен по выступлениям за украинские «Днепр» и «Динамо», испанские «Альбасете» и «Бетис». Зозуля провел 33 матча в футболке сборной Украины, в которых забил четыре мяча.

Ранее директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна призвал участников Лиги чемпионов помочь Украине.

Футбол,Степан Бандера,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители