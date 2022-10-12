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39 минут назад

Ари: «В «Краснодаре» платили больше, чем в «Локо» и «Спартаке». В этом клубе все профессиональнее, чем в московских»

Sports.ruиещё 1

Экс-форвард клубов Мир РПЛ Ари рассказал, где ему больше платили.

Экс-форвард клубов Мир РПЛ Ари рассказал, где ему больше платили
Фото: Sports.ruSports.ru

— Вы поиграли в нескольких командах РПЛ. Где больше всего понравилось?

— В «Спартаке», «Локо», «Краснодаре» мне было хорошо, у меня осталось много друзей. Сравнивая эти команды, я выберу «Краснодар» — я провел там 7 лет, это мой дом.

В «Локомотиве» я стал чемпионом России и выиграл Кубок, в «Спартаке» было много классных моментов, но «Краснодар», повторюсь, мой дом.

— В каком российском клубе вам платили больше всего денег? В «Спартаке»?

— Нет, в «Краснодаре» платили больше, чем в «Локо» и «Спартаке». В этом клубе все профессиональнее, нежели в московских. Лично для меня.

— С Федуном общались?

— Нет, никогда не общался. У меня с ним не было такого контакта, как с Галицким. В «Краснодаре» я чувствовал себя как дома: небольшой город, хорошие фанаты, было топ!

Футбол,Спартак,
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