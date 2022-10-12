Экс-форвард клубов Мир РПЛ Ари рассказал, где ему больше платили.
— Вы поиграли в нескольких командах РПЛ. Где больше всего понравилось?
— В «Спартаке», «Локо», «Краснодаре» мне было хорошо, у меня осталось много друзей. Сравнивая эти команды, я выберу «Краснодар» — я провел там 7 лет, это мой дом.
В «Локомотиве» я стал чемпионом России и выиграл Кубок, в «Спартаке» было много классных моментов, но «Краснодар», повторюсь, мой дом.
— В каком российском клубе вам платили больше всего денег? В «Спартаке»?
— Нет, в «Краснодаре» платили больше, чем в «Локо» и «Спартаке». В этом клубе все профессиональнее, нежели в московских. Лично для меня.
— С Федуном общались?
— Нет, никогда не общался. У меня с ним не было такого контакта, как с Галицким. В «Краснодаре» я чувствовал себя как дома: небольшой город, хорошие фанаты, было топ!