Тренер "Манчестер Сити" Гвардиола объяснил, почему Холанд пропустил игру в Лиге чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему норвежский нападающий "горожан" Эрлинг Холанд не вышел в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Копенгагена", передает официальный сайт английской команды. Поединок завершился вничью со счетом 0:0, а Холанд весь матч провел на скамейке запасных. "Эрлинг закончил игру с "Саутгемптоном" очень уставшим. И он не восстановился должным образом за эти два-три дня между матчами. Состояние вчера было не очень, сегодня – немного лучше, но не идеально. Поэтому мы решили не рисковать и не выпустили Холанда", - заявил специалист. Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" по итогам четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов гарантировал себе выход в плей-офф турнира. После четырех туров подопечные Хосепа Гвардиолы идут на первом месте в турнирной таблице группы, имея в активе десять очков. Идущая второй дортмундская "Боруссия" набрала на три очка меньше, а "Копенгаген" и "Севилья" имеют по два балла, и точно уже не сместят "Манчестер Сити" ниже второго места. Досрочный выход "горожан" в плей-офф стал возможен после результата матча "Севильи" и "Боруссии", которые в четвертом туре группового этапа турнира сыграли вничью — 1:1. При этом первое место в группе "Манчестер Сити" пока что не гарантировано.