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1 час назад

«Перебор и лицемерие». Экс-футболист сборной Хорватии осудил бан России

Матч ТВ

Футбольные власти могли бы ограничиться отстранением сборной России и клубов на короткий срок, но недопуск к международным играм является беспределом, заявил в интервью «Матч ТВ» бывший полузащитник сборной Хорватии Томислав Дуймович.

Экс-футболист сборной Хорватии осудил бан России
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее ФИФА и УЕФА на неопределенный срок отстранили российские национальные команды и клубы от всех соревнований под эгидой организаций из за ситуации на Украине.

— Как относитесь к бану сборной России и клубов в Европе?

— Думаю, это перебор и лицемерие. Говорим, что нельзя смешивать политику и спорт, но это постоянно происходит. Можно было отстранить сборную и клубы (хотя они здесь вообще ни при чем) на полгода, на какой то короткий срок, но просто не допускать играть — это беспредел. Очень жаль, что так происходит. Это всё усложняет даже для моей работы.

Понятно, что я субъективен. У меня очень много друзей в России, треть футбольной жизни я провел у вас, у меня постоянная связь с вашей страной. Где бы я ни был, всегда с теплотой говорю о России, всем рассказываю, какой русский народ: что здесь прекрасные люди, города. Конечно, когда столько лет живешь в стране, то у тебя к ней остается только одна любовь.

Дуймович играл в России за пермский «Амкар», московские «Локомотив», «Динамо» и саранскую «Мордовию».

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