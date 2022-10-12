Экс-футболист сборной Хорватии осудил бан России

Футбольные власти могли бы ограничиться отстранением сборной России и клубов на короткий срок, но недопуск к международным играм является беспределом, заявил в интервью «Матч ТВ» бывший полузащитник сборной Хорватии Томислав Дуймович.
Ранее ФИФА и УЕФА на неопределенный срок отстранили российские национальные команды и клубы от всех соревнований под эгидой организаций из за ситуации на Украине.
— Как относитесь к бану сборной России и клубов в Европе?
— Думаю, это перебор и лицемерие. Говорим, что нельзя смешивать политику и спорт, но это постоянно происходит. Можно было отстранить сборную и клубы (хотя они здесь вообще ни при чем) на полгода, на какой то короткий срок, но просто не допускать играть — это беспредел. Очень жаль, что так происходит. Это всё усложняет даже для моей работы.
Понятно, что я субъективен. У меня очень много друзей в России, треть футбольной жизни я провел у вас, у меня постоянная связь с вашей страной. Где бы я ни был, всегда с теплотой говорю о России, всем рассказываю, какой русский народ: что здесь прекрасные люди, города. Конечно, когда столько лет живешь в стране, то у тебя к ней остается только одна любовь.
Дуймович играл в России за пермский «Амкар», московские «Локомотив», «Динамо» и саранскую «Мордовию».