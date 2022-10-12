Хорватский агент назвал футболистов, чей переход в Россию сорвался летом

Бывший полузащитник московских «Локомотива» и «Динамо», а ныне агент Томислав Дуймович в интервью «Матч ТВ» рассказал, что летом в Россию сорвался переход четырех футболистов.
Ранее ФИФА и УЕФА на неопределенный срок отстранили российские национальные команды и клубы от всех соревнований под эгидой организаций из за ситуации на Украине.
— Где ваши футболисты играют?
— Сейчас близко сотрудничаю со Словенией, Сербией, с Хорватией, естественно. Активно сотрудничаю с клубами РПЛ. Смотрю каждый тур, помогаю, консультирую. Спортивные директоры многих команд России могут мне позвонить и узнать мнение о том или ином футболисте. Привозил в «Уфу» Филипа Мрзляка и Комнена Андрича. Этим летом четыре игрока могли приехать в Россию, но сорвалось.
— Кто из РПЛ может уехать в топ лигу?
— В первую очередь молодые игроки из моей бывшей команды «Динамо» — Арсен Захарян и Константин Тюкавин. Они давно на виду, зарубежные скауты их хорошо знают. Думаю, они вполне могут оказаться в европейской лиге.