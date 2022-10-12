Хорватский агент назвал футболистов, чей переход в Россию сорвался летом

— Сейчас близко сотрудничаю со Словенией, Сербией, с Хорватией, естественно. Активно сотрудничаю с клубами РПЛ. Смотрю каждый тур, помогаю, консультирую. Спортивные директоры многих команд России могут мне позвонить и узнать мнение о том или ином футболисте. Привозил в «Уфу» Филипа Мрзляка и Комнена Андрича. Этим летом четыре игрока могли приехать в Россию, но сорвалось.