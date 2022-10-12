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1 час назад

Хорватский агент рассказал, что летом в Россию сорвался переход четырех футболистов

Матч ТВ

Бывший полузащитник московских «Локомотива» и «Динамо», а ныне агент Томислав Дуймович в интервью «Матч ТВ» рассказал, что летом в Россию сорвался переход четырех футболистов.

Хорватский агент назвал футболистов, чей переход в Россию сорвался летом
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее ФИФА и УЕФА на неопределенный срок отстранили российские национальные команды и клубы от всех соревнований под эгидой организаций из за ситуации на Украине.

— Где ваши футболисты играют?

— Сейчас близко сотрудничаю со Словенией, Сербией, с Хорватией, естественно. Активно сотрудничаю с клубами РПЛ. Смотрю каждый тур, помогаю, консультирую. Спортивные директоры многих команд России могут мне позвонить и узнать мнение о том или ином футболисте. Привозил в «Уфу» Филипа Мрзляка и Комнена Андрича. Этим летом четыре игрока могли приехать в Россию, но сорвалось.

— Кто из РПЛ может уехать в топ лигу?

— В первую очередь молодые игроки из моей бывшей команды «Динамо» — Арсен Захарян и Константин Тюкавин. Они давно на виду, зарубежные скауты их хорошо знают. Думаю, они вполне могут оказаться в европейской лиге.

Футбол,Константин Тюкавин,Арсен Захарян,Томислав Дуймович,Динамо,УЕФА,
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