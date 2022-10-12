«Зенит» подпишет еще одного бразильца. Хитрый план чемпиона России

Пока нападающие «Зенита» вымучивают голы, принадлежащий чемпионам России и выступающий на правах аренды за «Коринтианс» Юри Алберто забивает в Бразилии – у 21-летнего игрока уже восемь голов в 20 матчах за команду из Сан-Паулу. Однако на возвращение Юри Алберто в Санкт-Петербург рассчитывать не приходится: без еврокубков ему РПЛ не интересна. Форвард хочет остаться в «Коринтиансе», а руководство этого клуба думает, как договориться с коллегами из «Зенита».

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«Это очень качественный футболист, – сказал про Юри Алберто президент «Коринтианса» Дуилио Алвес. – Думаю, у него подходящий для нашего клуба характер. Юри Алберто много тренируется, много работает с мячом, бегает весь матч… Он отлично действует на пространстве и из глубины. Помогает команде, создавая моменты и забивая голы. Мы намерены выкупить его. «Зенит» приобрел Юри Алберто в этом году за 25 млн евро, однако он почти не играл за них. Но у нас есть такое желание, и «Зенит» знает об этом».

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Но как «Коринтиансу» осуществить трансфер, если 25 млн евро – гигантские деньги для клуба из Сан-Паулу? Дешевле «Зенит», понятное дело, своего ценного игрока не отпустит. Рекордная покупка «Коринтианса» – подписание суперзвезд Карлоса Тевеса и Алешандре Пато за 15 млн. Но в последние годы максимальная сумма, которую клуб из Сан-Паулу платил за новичков, составляла всего 6 млн. Очевидно, выход в этой ситуации один: убедить «Зенит» на «натуральный обмен» – игрока на игрока.

Как сообщает сайт OneFootball, петербургский клуб хочет обменять нападающего на двух футболистов «Коринтианса». Бразильцев наверняка устроила бы сделка, в рамках которой они окончательно отдали бы за Юри Алберто арендованных чемпионами России голкипера Ивана Куарезму и Густаво Мантуана. Вот только в самом «Зените» наверняка понимают, что это неравноценный бартер. Иван, пусть и выглядит достаточно хорошо в составе сине-бело-голубых, вряд ли будет играть в основе из-за лимита на легионеров. Значит, и стоимость его расти не будет. Поэтому трансфер вратаря можно обсуждать отдельно за адекватные деньги.

Согласно источнику, «Зенит» в рамках обмена нацелен помимо Мантуана на центрального защитника Роберта Ренана. На сегодняшний день Transfermarkt оценивает этого 19-летнего игрока в 2 млн евро. Но потенциал Ренана, выступавшего за юношеские сборные Бразилии разных возрастов, позволяет надеяться на то, что через несколько лет он будет стоить намного больше. По информации Yahoo, этим парнем интересуются также дортмундская «Боруссия» и «Вулверхэмптон». Так что чемпионам России нужно выдержать серьезную конкуренцию в борьбе за талантливого легионера.

Ренан, как, к слову и центральный защитник «Зенита» Родригао, – уроженец столицы страны города Бразилия. Но считается воспитанником клуба из Сан-Паулу. Роберт дебютировал за первую команду в апреле этого года, выйдя в основе в игре Кубка страны с «Португезой» (1:1). На сегодняшний день у Ренана семь матчей за «Коринтианс» (в основе – четыре), одна желтая карточка и одна голевая передача. Правда, отчасти «ассист» получился случайным: в кубковой встрече с «Сантосом» мяч в чужой штрафной отскочил от Роберта к экс-зенитовцу Виктору Жулиано, и тот поразил ворота соперника.

Тем не менее у Ренана действительно неплохие качества созидателя, а не только разрушителя. У него сильная левая нога – Роберт обладает качественной длинной передачей. «Зениту» как раз требуется левоногий центральный защитник хорошего уровня, ведь полноценного заменить Ярослава Ракицкого до сих пор не получилось. Тот же Родригао – правоногий центрбек. Ренан достаточно высок, крепок и может быть опасен на стандартах. Впрочем, молодому бразильцу еще есть куда расти. Прежде всего, он должен прибавлять в игре один в один. В «Коринтиансе» в среднем за 90 минут игры Роберт выходит победителем лишь в 49% единоборств и совершает всего 0,67 отбора мяча. С перехватами (4,9) и подборами (4,6) дело обстоит получше. А точность его пасов – 89%.