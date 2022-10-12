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12 минут назад

Футболист-чемпион оценил возможность отъезда российских игроков в Европу

Lenta.ruиещё 1

Бывший футболист сборной России Игорь Ледяхов оценил возможность отъезда отечественных игроков в европейские чемпионаты. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Футболист-чемпион оценил возможность отъезда российских игроков в Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нефутбольные проблемы добавились. Иностранцы не могут перевести деньги нашим клубам, наши испытывают аналогичные трудности с трансферами. Поэтому в ближайшие год-два нашим футболистам будет проблематично уехать», — заявил Ледяхов.

По его мнению, трансфер полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в Англию не состоится.

Ледяхов трижды становился чемпионом России в составе московского «Спартака». С 1994-го по 2002 год он выступал за испанский «Спортинг Хихон».

В августе появилась информация, что Захарян близок к переходу в клуб Английской премьер-лиги «Челси». Однако 1 сентября «Динамо» сообщило, что трансфер не состоялся из-за технических проблем.

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