Футболист-чемпион оценил возможность отъезда российских игроков в Европу

Бывший футболист сборной России Игорь Ледяхов оценил возможность отъезда отечественных игроков в европейские чемпионаты. Его слова приводит «Чемпионат.com».

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«Нефутбольные проблемы добавились. Иностранцы не могут перевести деньги нашим клубам, наши испытывают аналогичные трудности с трансферами. Поэтому в ближайшие год-два нашим футболистам будет проблематично уехать», — заявил Ледяхов.

По его мнению, трансфер полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в Англию не состоится.

Ледяхов трижды становился чемпионом России в составе московского «Спартака». С 1994-го по 2002 год он выступал за испанский «Спортинг Хихон».