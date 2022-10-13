Объявлена символическая сборная 4-го тура Лиги чемпионов

Лучшим игроком тура с оценкой 9,7 стал нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино, который оформил дубль и отдал одну результативную передачу в матче с «Рейнджерс» (7:1). Вторую по величине оценку (9,6) получил форвард «Барселоны» Роберт Левандовски. Поляк оформил дубль в игре с «Интером» (3:3).