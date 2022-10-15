Месси надеется, что Дибала и Ди Мария восстановятся от травм к ЧМ

— Все это беспокоит, потому что это совершенно другой чемпионат мира. Мы играем в другое время года, и мы близки к тому, что любая мелочь, которая может случиться с вами, может оставить вас в стороне от турнира.



Надеюсь, что они оба поправятся к чемпионату мира. У них достаточно времени на это. Надеюсь, мы все сможем добраться туда в хорошем состоянии, — цитирует Месси Рейтер со ссылкой на DirecTV Sports.