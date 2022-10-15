Месси надеется, что Дибала и Ди Мария восстановятся от травм к ЧМ

Аргентинский нападающий «Пари Сен Жермен» Лионель Месси выразил надежду, что его партнеры по сборной Пауло Дибала и Анхель Ди Мария успеют восстановиться к старту чемпионату мира в Катаре.
Дибала повредил мышцу левого бедра 9 октября, восстановление форварда займет от четырех до шести недель. Ди Марии из за травмы подколенного сухожилия, полученной во вторник, пропустит около трех недель.
— Все это беспокоит, потому что это совершенно другой чемпионат мира. Мы играем в другое время года, и мы близки к тому, что любая мелочь, которая может случиться с вами, может оставить вас в стороне от турнира.
Надеюсь, что они оба поправятся к чемпионату мира. У них достаточно времени на это. Надеюсь, мы все сможем добраться туда в хорошем состоянии, — цитирует Месси Рейтер со ссылкой на DirecTV Sports.
Дибала в текущем сезоне забил семь мячей в 11 матчах за «Рому», на счету Ди Марии гол и четыре результативные передачи в семи встречах за туринский «Ювентус».
Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Соперниками аргентинцев по группе С будут сборные Саудовской Аравии, Мексики и Польши.