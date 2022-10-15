Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
3 часа назад

Месси надеется, что Дибала и Ди Мария восстановятся от травм к чемпионату мира в Катаре

Матч ТВиещё 3

Аргентинский нападающий «Пари Сен Жермен» Лионель Месси выразил надежду, что его партнеры по сборной Пауло Дибала и Анхель Ди Мария успеют восстановиться к старту чемпионату мира в Катаре.

Месси надеется, что Дибала и Ди Мария восстановятся от травм к ЧМ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дибала повредил мышцу левого бедра 9 октября, восстановление форварда займет от четырех до шести недель. Ди Марии из за травмы подколенного сухожилия, полученной во вторник, пропустит около трех недель.

— Все это беспокоит, потому что это совершенно другой чемпионат мира. Мы играем в другое время года, и мы близки к тому, что любая мелочь, которая может случиться с вами, может оставить вас в стороне от турнира.

Надеюсь, что они оба поправятся к чемпионату мира. У них достаточно времени на это. Надеюсь, мы все сможем добраться туда в хорошем состоянии, — цитирует Месси Рейтер со ссылкой на DirecTV Sports.

Дибала в текущем сезоне забил семь мячей в 11 матчах за «Рому», на счету Ди Марии гол и четыре результативные передачи в семи встречах за туринский «Ювентус».

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Соперниками аргентинцев по группе С будут сборные Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

Футбол,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители