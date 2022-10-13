«Я просто фотографировался с фанатами». Промес — о словах «порвем ЦСКА»

— Если честно, я просто фотографировался с фанатами, и рядом были журналисты, которые решили сделать из этого какую то историю, хотя я ни на какие вопросы журналистов не отвечал. Видимо, меня решили спровоцировать, но сейчас я впервые говорю о дерби. Все остальное — фейк ньюс, — сказал Промес журналистам.