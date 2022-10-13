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39 минут назад

«Я просто фотографировался с фанатами». Промес — о словах «порвем ЦСКА»

Матч ТВ

Нападающий «Спартака» Квинси Промес сказал, что невольно стал жертвой провокации журналистов.

«Я просто фотографировался с фанатами». Промес — о словах «порвем ЦСКА»
Фото: ТАССТАСС

Ранее одно из российских СМИ опубликовало слова футболиста, который якобы заявил, что «Спартак» «порвет» ЦСКА в предстоящем матче.

— Если честно, я просто фотографировался с фанатами, и рядом были журналисты, которые решили сделать из этого какую то историю, хотя я ни на какие вопросы журналистов не отвечал. Видимо, меня решили спровоцировать, но сейчас я впервые говорю о дерби. Все остальное — фейк ньюс, — сказал Промес журналистам.

Футбол,Спартак,
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