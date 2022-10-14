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38 минут назад

Роналду отреагировал на победу «МЮ» над «Омонией»

Евро-футбол.Ру

Центрфорвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду разместил пост в социальных сетях после домашней победы над кипрской «Омонией» (1:0) в матче групповой стадии Лиги Европы.

Роналду отреагировал на победу «МЮ» над «Омонией»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Мы верим до конца», - говорится в публикации 37-летнего португальского бомбардира.

Напомним, что «красные дьяволы» отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Скотт Мактоминай, отметившийся в компенсированное время.

После четырех туров «Манчестер Юнайтед» набрал девять очков и занимает второе место в турнирной таблице. Англичане отстают от лидирующего «Реала Сосьедад» на три очка.

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