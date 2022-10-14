Футболистам "Химок" не выплатили долги по зарплатам

Подмосковный футбольный клуб "Химки" не выплатил игрокам команды задолженность по зарплатам. Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов.
2 октября бывший член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков сообщил ТАСС, что к 10 октября задолженности по зарплатам будут выплачены.
"Выплат не было", - сказал Зотов. ТАСС запросил комментарий у "Химок".
"Химки" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав восемь очков в 12 матчах. В следующем туре подмосковная команда на выезде сыграет с воронежским "Факелом" 15 октября.