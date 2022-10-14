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1 час назад

Нагорных стал председателем совета директоров «Локомотива». Плутник подал в отставку

Sports.ru

Юрий Нагорных назначен на должность председателя совета директоров «Локомотива».

Сменился председатель совета директоров «Локомотива»
Фото: Sports.ruSports.ru

Александр Плутник, который руководил клубом с декабря 2020 года, принял решение подать в отставку с поста председателя и покинуть совет директоров.

Нагорных – бывший заместитель министра спорта России. Он занимал эту должность с 2010 по 2016 год.

В 2017-м Международный олимпийский комитет (МОК) на основе доклада Ричарда Макларена пожизненно отстранил Нагорных от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

Причиной стала причастность замминистра к допинговой схеме, которая, возможно, существовала в период подготовки к Сочи-2014 и во время Игр.

«Локомотив» идет на 14-м месте в таблице чемпионата России. Команда одержала всего две победы в 12 матчах.

Футбол,Александр Плутник,Юрий Нагорных,Ричард Макларен,
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