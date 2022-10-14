Сменился председатель совета директоров «Локомотива»

Юрий Нагорных назначен на должность председателя совета директоров «Локомотива».

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Александр Плутник, который руководил клубом с декабря 2020 года, принял решение подать в отставку с поста председателя и покинуть совет директоров.

Нагорных – бывший заместитель министра спорта России. Он занимал эту должность с 2010 по 2016 год.

В 2017-м Международный олимпийский комитет (МОК) на основе доклада Ричарда Макларена пожизненно отстранил Нагорных от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

Причиной стала причастность замминистра к допинговой схеме, которая, возможно, существовала в период подготовки к Сочи-2014 и во время Игр.