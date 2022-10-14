Легенда "Реала" назвал причину, почему не нужно покупать Мбаппе

"Будет ненормально, если Мбаппе вновь появится в сфере интересов "Реала", учитывая то, что произошло летом. Я считаю, что "Реал" провел отличную работу, чтобы иметь конкурентоспособную команду. Нам не нужен Мбаппе", - приводит с лова Мориентеса Marca.