«Ростов» проиграл «Уралу» в матче РПЛ

Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" в гостях со счетом 2:1 обыграл "Ростов" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в пятницу.

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В составе победителей голы забили Лазар Ранджелович (17-я минута) и Рай Влут (71). У "Ростова" отличился Роман Тугарев (26, с пенальти). На пятой добавленной ко второму тайму минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник "Урала" Мингиян Бевеев.

"Ростов" не может обыграть "Урал" с 26 августа 2020 года, тогда ростовчане дома одержали победу со счетом 1:0. После этого команды встречались четыре раза, в трех встречах сильнее был "Урал", один матч завершился вничью. "Урал" одержал третью победу в чемпионате России подряд, ранее подопечные Виктора Гончаренко обыграли московский "Локомотив" и подмосковные "Химки".