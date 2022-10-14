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37 минут назад

"Урал" обыграл "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

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Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" в гостях со счетом 2:1 обыграл "Ростов" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в пятницу.

«Ростов» проиграл «Уралу» в матче РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В составе победителей голы забили Лазар Ранджелович (17-я минута) и Рай Влут (71). У "Ростова" отличился Роман Тугарев (26, с пенальти). На пятой добавленной ко второму тайму минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник "Урала" Мингиян Бевеев.

"Ростов" не может обыграть "Урал" с 26 августа 2020 года, тогда ростовчане дома одержали победу со счетом 1:0. После этого команды встречались четыре раза, в трех встречах сильнее был "Урал", один матч завершился вничью. "Урал" одержал третью победу в чемпионате России подряд, ранее подопечные Виктора Гончаренко обыграли московский "Локомотив" и подмосковные "Химки".

"Ростов" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Валерия Карпина набрали 25 очков. Отрыв от лидирующего петербургского "Зенита" составляет пять очков. "Урал" набрал 13 очков и поднялся на 11-ю строчку. В следующем туре "Ростов" 22 октября на выезде сыграет с воронежским "Факелом", "Урал" 24 октября примет самарские "Крылья Советов".

Роман Тугарев,Виктор Гончаренко,Валерий Карпин,Крылья Советов,Зенит,ФК "Урал",
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