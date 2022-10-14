Черчесов высказался о недовольстве Дзюбой в Турции

Главный тренер венгерского футбольного клуба «Ференцварош» и бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поддержал форварда турецкого клуба «Адана Демирспорт» Артема Дзюбу. Об этом сообщает «Чемпионат».
«Ситуация с Дзюбой носит временный характер. Когда игрок качественный, то всё наладится. Последний раз переписывались – он был полностью готов бороться за место в основе. Уверен, скоро наступит день, когда он будет приносить пользу своей команде. Он никогда не опускает руки», – заявил Станислав Черчесов.
18 августа Дзюба перешел в турецкий футбольный клуб «Адана Демирспор». В составе команды он провел четыре игры, в ходе которых принёс своей команде один гол. Однако в Турции игрой россиянина остались недовольны – Дзюба подвергся критике со стороны местных спортивных СМИ. Кроме того, появились слухи, что россиянин может покинуть команду в зимнее трансферное окно.
Ранее известный российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил перспективы Дзюбы попасть в Госдуму.