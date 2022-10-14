Черчесов высказался о недовольстве Дзюбой в Турции

«Ситуация с Дзюбой носит временный характер. Когда игрок качественный, то всё наладится. Последний раз переписывались – он был полностью готов бороться за место в основе. Уверен, скоро наступит день, когда он будет приносить пользу своей команде. Он никогда не опускает руки», – заявил Станислав Черчесов.