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23 минуты назад

Черчесов высказался о недовольстве Дзюбой в Турции

Елена Прошина

Главный тренер венгерского футбольного клуба «Ференцварош» и бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поддержал форварда турецкого клуба «Адана Демирспорт» Артема Дзюбу. Об этом сообщает «Чемпионат».

Черчесов высказался о недовольстве Дзюбой в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ситуация с Дзюбой носит временный характер. Когда игрок качественный, то всё наладится. Последний раз переписывались – он был полностью готов бороться за место в основе. Уверен, скоро наступит день, когда он будет приносить пользу своей команде. Он никогда не опускает руки», – заявил Станислав Черчесов.

18 августа Дзюба перешел в турецкий футбольный клуб «Адана Демирспор». В составе команды он провел четыре игры, в ходе которых принёс своей команде один гол. Однако в Турции игрой россиянина остались недовольны – Дзюба подвергся критике со стороны местных спортивных СМИ. Кроме того, появились слухи, что россиянин может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Ранее известный российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил перспективы Дзюбы попасть в Госдуму.

Футбол,Дмитрий Губерниев,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Госдума,
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