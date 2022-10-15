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43 минуты назад

Чанов по-прежнему считает Акинфеева лучшим вратарём России

Евро-футбол.Ру

Центральной новостью пятницы в российском футболе стало сообщение о продлении контракта Александра Селихова с московским «Спартаком», 28-летний голкипер останется в клубе еще на три года.

Чанов назвал Акинфеева лучшим вратарем России
Фото: ТАССТАСС

Между тем бывший наставник вратарей в ЦСКА, известный в прошлом голкипер Вячеслав Чанов, продолжает считать лучшим российским стражем ворот опытнейшего Игоря Акинфеева - капитана ЦСКА.

- Можно посмотреть, сколько лет Акинфеев выступает на стабильно высоком уровне. Я это говорю не потому, что Игорь мой ученик. Это просто взгляд со стороны. Как бы мы ни хотели, народ еще до него не дотягивается, - заявил Чанов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Футбол,Вячеслав Чанов,Игорь Акинфеев,Александр Селихов,Спартак,
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