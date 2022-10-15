Чанов назвал Акинфеева лучшим вратарем России

- Можно посмотреть, сколько лет Акинфеев выступает на стабильно высоком уровне. Я это говорю не потому, что Игорь мой ученик. Это просто взгляд со стороны. Как бы мы ни хотели, народ еще до него не дотягивается, - заявил Чанов в эфире телеканала «Матч ТВ».